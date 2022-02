Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi pacienti operati la Sectia de Oftalmologie a Spitalului Judetean de Urgenta Harghita au fost infectati cu bacteria Pseudomonas aeruginosa. Trei si-au pierdut complet vederea la ochiul operat. Poliția a deschis un dosar penal. „Politistii harghiteni s-au sesizat din oficiu in cazul infectarii…

