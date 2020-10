Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de imbolnaviri cu coronavirus se menține, in continuare, destul de ridicat, in județul Buzau. Potrivit Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 23 de cazuri noi de COVID-19. Opt pacienți au fost diagnosticați intr-un laborator privat de analize, iar un…

- Potrivit Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 16 de cazuri noi de COVID-19, unul dintre pacienți fiind testat și diagnosticat intr-un laborator privat. Cei 16 de pacienți nou confirmați au varste cuprinse intre 19 și 65 de ani. Este și o veste buna: nu s-a…

- Astazi, 5 septembrie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: ➢ Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 2375; ➢ Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 1769; ➢ Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei:…

- Astazi, 2 septembrie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel:  Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 2314;  Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 1730;  Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei:…

- Astazi, 27 august 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 2154; Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 1468; Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 75;…

- In contextul numeroaselor confirmari de cazuri de Covid de la nivelul județului Buzau, vine și o veste buna: peste 1000 de buzoieni au fost declarați vindecați, de la inceputul pandemiei. Ieri, Direcția de Sanatate Publica a raportat o cifra de 1687 de persoane infectate cu SARS-COV2, de la inceputul…

- Direcția de Sanatate Publica anunța ca in județul Buzau au mai fost confirmate, in ultimele 24 de ore, 32 cazuri noi de imbolnavire cu noul coronavirus. Pacienții nou confirmați au varste cuprinse intre 24 ani și 88 de ani. A fost raportat și un deces. Ultimul pacient cu COVID-19 care a murit este un…

- Potrivit Directiei de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, la nivelul judetului au fost confirmate 27 de cazuri noi de COVID-19, 8 pacienti fiind testati si diagnosticati in laboratoare private. Acestor cazuri se adauga alte 10 persoane retestate si reconfirmate pozitiv.