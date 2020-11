Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat diagnosticat cu COVID-19, internat la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) din Sibiu, a fost transferat in strainatate, la solicitarea familiei, fiind primul caz de acest fel din acest spital, a precizat, pentru AGERPRES, directorul medical al spitalului, medicul Florin Grosu.

- Un aparat de testare PCR sta nefolosit de cateva luni in vecinatatea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu, in parcarea Facultatii de Medicina, in asteptarea semnarii unui protocol intre conducerea spitalului si cea a Universitatii "Lucian Blaga" (ULB), potrivit Agerpres.Conducerea Spitalului…

- Medicii de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Sibiu, unde exista sectie ATI pentru pacientii COVID-19, fac zilnic eforturi tot mai mari pentru a-i salva pe acesti bolnavi care au nevoie sa fie intubati si deja din luna septembrie ii intubeaza in Unitatea de Primiri Urgente, insa si asa…

- Ministrul Sanatații Nelu Tataru spune ca Romania ia in calcul sa introduca testarea obligatorie a persoanelor care vin din strainatate. Conform ministrului Sanatații, aceastp propunere urmeaza sa fie facuta Comitetului Național pentru Situații de Urgența. „Avem in discuție la nivelul Institutului Național…