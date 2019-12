Stiri pe aceeasi tema

- Camila Cabello a fost acuzata saptamana aceasta, prin mai multe postari pe Twitter, ca a folosit cuvinte rasiste in mesaje publicate pe un cont vechi de Tumblr, iar cantareata de origine cubaneza s-a scuzat pentru ca a fost „needucata si ignoranta”.

- Camila Cabello a fost acuzata saptamana aceasta, prin mai multe postari pe Twitter, ca a folosit cuvinte rasiste in mesaje publicate pe un cont vechi de Tumblr, iar cantareata de origine cubaneza s-a scuzat pentru ca a fost „needucata si ignoranta”, potrivit news.ro.Dupa ce au fost dezvaluite…

- O profesoara de la Școala Gimnaziala Bengești-Ciocadia, județul Gorj, este acuzata de comportament abuziv dupa ce a lovit un elev in varsta de 11 ani, cu un telefon mobil, informeaza MEDIAFAX. Femeia a fost concediata anul trecut pentru ca umbla cu un ciocan in geanta, insa instanța a decis ca se ...

- Scandal intr-o scoala din Gorj dupa ce un elev de clasa a cincea spune ca a fost lovit cu un telefon mobil in piept de o profesoara! Nu este primul incident in care este implicata femeia. In urma cu doar cateva saptamani un alt elev de clasa a cincea a acuzat acelasi cadru didactic ca l-ar fi lovit…

- Directoarea unei școli din Satu Mare este acuzata ca a lovit un copil de 10 ani și i-a rupt hainele. ISJ incepe ancheta, susținand ca directoarea l-a prins pe baiat de bluza ca sa nu cada, scrie Mediafax.Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Satu Mare va declanșa, luni, o ancheta la școala gimnaziala…

- Directoarea unei școli din județul Satu Mare este acuzata ca ar fi agresat verbal și fizic un copil de 10 ani. Mai mult, i-ar fi rupt și hainele acestuia. Inspectoratul Școlar Satu Mare a demarat o ancheta în acest caz, informeaza Realitatea de Satu Mare.

- Polițiști din Bengești-Ciocadia au fost chemați joi sa intervina la școala gimnaziala din localitate, dupa ce au fost sesizați ca profesoara de limba romana ar fi lovit un elev. In cauza s-au deschis dosar penal pentru purtare abuziva, confirma IPJ Gorj, profesoara mai fiind reclamata, cu un…

- O fetița alba, in varsta de 11 ani, din Statele Unite a fost arestata și, ulterior, acuzata de "crima motivata de ura", dupa ce a adus "injurii rasiale" și a lovit o colega de culoare, in varsta de 10 ani, informeaza CNN, citat de digi24.ro.