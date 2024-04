Stiri pe aceeasi tema

- S-a decis! Fara sali de jocuri in localițațile mici! Președintele Romainei a promulgat legea privind aprobarea OUG prin care se vor modifica taxele și contribuțiile pentru industria jocurilor de noroc, lege prin care vor fi scoase și salile de jocuri in afara orașelor cu maxim 15.000 de locuitori.

