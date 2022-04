Păcăleală de 1 aprilie la Aiud, cu efecte la Poliţie şi ANAF: Uşile unor societăți comerciale au fost sigilate „pentru verificări fiscale” Un cetatean din Aiud a facut o gluma exagerata de 1 aprilie, care a ajuns in atentia Politiei. Acesta a lipit pe usile unor societați comerciale din Municipiu un fel de sigilii asemanatoare celor ale autoritatilor statului. Glumetul a lipit pe usile unor firme mai multe afise pe care scria: ”Nu desigila! ANAF FINANTE! Verificam implementarea noilor prevederi ale legii fiscalitatii. Obiectiv supravegheat stradal.” Incidentul s-a petrecut in jurul orei 04.30, dupa cum a transmis proprietarul unui magazin care a facut publica situatia. Momentul a fost surprins si de o camera de supraveghere a unei… Citeste articolul mai departe pe aiudinfo.ro…

Sursa articol si foto: aiudinfo.ro

