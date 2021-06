Stiri pe aceeasi tema

- P3 Logistic Parks (“P3”) a incheiat, in Romania, in primul trimestru al acestui an, tranzacții pentru peste 35.800 de metri patrați de spații logistice și de birouri. Din totalul tranzacțiilor, mai mult de 36% ( 13.000 mp sunt contracte noi, iar aproximativ 63% ( 22.500) sunt prelungiri ale contractelor…

- Romania's Chamber of Deputies on Wednesday passed, 307 to two abstentions, a bill ratifying the Agreement on Cooperation for the Cernavoda Nuclear Power Projects and Civil Nuclear Power Sector in Romania signed in Bucharest on December 9, 2020, and in Upper Marlboro on December 4, 2020, agerpres…

- Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a semnat cu Banca Mondiala un acord de imprumut de 100 de milioane de euro, bani cu care vor fi modernizate 55 de școli din zone cu risc seismic ridicat. Potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor, acordul a fost semnat de Alexandru Nazare și…

- Pe primele patru luni din 2021, in țara noastra au fost inmatriculate 27.624 de unitați, o scadere de 14,48% fața de aceeași perioada din 2020. In perioada menționata, piața second-hand a crescut cu 5,62%, la 135.539 de unitați.In aprilie insa, inmatricularile de autoturisme noi au crescut cu 58,81%…

- Primele plați din uriașul fond de relansare economica al UE ar putea fi facute in iulie, in ciuda unor negocieri dificile și unui start lent al planului, scrie AFP, citata de Agerpres. Portugalia a depus deja proiectul și alte țari au anunțat ca vor face in curand același lucru. Romania, pe de alta…

- Loredana Groza, 50 de ani, s-a lansat in manele. Piesa „Fericire” a strans peste 1.500.000 de vizualizari pe YouTube in nici 48 de ore de la lansare. In noul material, Loredana canta impreuna cu Jador, Florin Salam, Nicu Paleru, Ștefan de la Barbulesti, Adi de la Valcea, Jean de la Craiova sau Vali…

- “Am semnat astazi, impreuna cu Christian Kettel Thomsen, vicepresedinte al Bancii Europene de Investitii, contractul de finantare pentru constructia primului Spital Regional de Urgenta din Romania, la Iasi, in valoare de 250 de milioane de euro. Ceremonia de semnare a avut loc in format de videoconferinta”,…

- Un nou design de elicopter a fost proiectat cu ajutorul inginerilor romani. Este vorba de un elicopter cu aripi, care poate atinge o viteza de 400 km/h. Conceptul este numit Racer. Fuselajul central a fost fabricat in Romania, va fi livrat in Germania saptamana viitoare, iar ulterior va ajunge in Franța…