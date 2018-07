(P) Viață de noapte și istorie milenară, în Bodrum Bodrum a fost din cele mai vechi timpuri un oraș influent al Turciei. Aici s-a aflat una dintre cele 7 minuni ale lumii antice: Mausoleul Halikarnas și tot aici Cavalerii Ioaniți au ridicat prima fortareața a cruciaților: Castelul Sfantul Petru. Inca de cand Homer a descris acest loc ca fiind ”terenul de un albastru etern”, Bodrum a devenit un important punct de atracție pentru aristocrații și artiștii lumii. Bodrum a fost dezvoltat intr-un punct important de la Marea Egee mai aproape de Grecia decat de Turcia, acolo unde natura pare ca și-a descarcat toate bogațiile: dealurile domoale sunt invelite… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lavinia Pirva a recunoscut ca ii place la nebunie sa mearga in vacanțe. Artista a marturisit ca adora Spania, dar ca ori de cate ori ajunge acolo se intoarce cu kilograme in plus. Cantareața Lavinia Pirva a fost invitata la emisiunea pe care Adela Popescu și Cove o prezinta la Pro TV: Vorbește lumea.…

- Un tren a deraiat duminica in nord-vestul Turciei, inregistrandu-se multi morti si raniti, a relatat agentia de presa Demiroren, citata de Reuters. Potrivit agentiei de presa Anadolu, cinci vagoane au iesit de pe sina intr-o regiune in apropiere de granita cu Grecia. Trenul transporta peste…

- Marmaris este considerat cel mai european dintre orașele turcești… acest lucru se datoreaza in special atmosferei vibrante și a numeroșilor sportivi ce poposesc in golful Marii Egee pentru a practica parasailing, windsurfing sau scufundari. Intr-un sejur aici, nu te aștepta sa gasești vechile palate…

- Il Fiore di Levante te ademenește cu a sa combinație tentanta intre tradițiile venețiene bine pastrate, plajele nesfarșite premiate cu ”Steag Albastru”, golfurile turcoaz, festivaluri fabuloase și satele de pescari adormite in timp. Altfel spus: Zakynthos este fara indoiala cea mai populara insula din…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Turcia, la Istanbul, ca, in contextul celebrarii zilei de 1 mai, exista posibilitatea organizarii unor demonstratii in Piata Taksim. Din motive de siguranta, autoritatile din Istanbul nu…

- Inainte de a trece la treaba, iata un mic istoric al mititeilor. Stiai ca celebrii mici sunt o specialitate romaneasca? Desi se aseamana cu produse din carne tocata din zona Balcanilor, dar si din Bulgaria, Grecia si Turcia, mititeii romanesti au si alte ingrediente, inclusiv bicarbonat.…

- Ministerul Afacerilor Externe recomanda cetatenilor romani care vor sa calatoreasca de 1 mai la Istanbul sa ocoleasca zona Pietei Taksim, unde exista posibilitatea organizarii unor demonstratii.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Turcia, la Istanbul, ca, in contextul celebrarii zilei de 1 Mai, exista posibilitatea organizarii unor demonstratii in Piata Taksim, informeaza un comunicat al MAE transmis joi AGERPRES.…