(P) Trendurile lui 2021 în amenajări interioare cu arhitectul Octav Roman, Creativ Interior. „More is better” – sa lasam culorile și ideile inovatoare sa faca parte din viața și din atmosfera spațiului pe care il locuim in 2021. Ne-am mutat intreaga viața acasa – lucram de acasa, invațam de acasa și tot aici ne odihnim și ne pregatim pentru urmatoarea zi. Spațiul in care locuim e din ce in ce mai solicitat și trebuie sa raspunda unor nevoi aparte pe care le-a adus COVID-19 in viețile noastre. Lipsa energiei și starile demotivante, anxietatea, senzatia de burn-out sunt datorate perioadei pe care o strabatem iar expertii au si botezat-o, fiind recunoscuta inca din iulie 2020 drept oboseala… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

