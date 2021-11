(P) Servicii transport și debarasare mobilier! Nu este deloc un lucru simplu sa va mutați sediul firmei sau chiar și locuința. Munca de migala pentru ambalarea fiecarui obiect și lucru in parte, in așa fel incat, sa nu se sparga pe parcursul transportului. Foarte multe drumuri, mai ales daca locuiți la bloc! Citeste articolul mai departe pe perfecte.ro…

Sursa articol si foto: perfecte.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O greva nationala in Italia afecteaza azi activitatea in transporturi, servicii publice si in scoli, iar in marile orase sunt anuntate demonstratii. Sindicalistii sunt nemultumiti de securitatea de la locul de munca, dar si de suspendarea salariului pentru cei care, de la 15 octombrie, nu pot prezenta…

- Atunci cand pandemia a inceput in martie 2020, pentru 29% dintre companiile mici dezvoltarea de noi produse a fost o modalitate de a raspunde situației dificile, potrivit unui studiu recent realizat de Kaspersky. Lockdown-urile naționale au afectat situația financiara a majoritații IMM-urilor (66%),…

- Circa 83% dintre echipele IT considera ca numarul tot mai mare de angajati care muncesc la distanta reprezinta o „bomba cu ceas” pentru posibile brese de securitate la nivelul corporatiilor, arata raportul HP Wolf Security Rebellions&Rejections.

- Munca la distanța a devenit o alegere pentru tot mai mulți specialiști, care presteaza servicii in diferite domenii. Asta deoarece le ofera posibilitatea de a munci in companii internaționale direct de acasa, de a acumula experiența și de a beneficia de salarii motivante. Pentru a ajuta fetele și femeile…

- In timp ce fermierii din mai multe localitați din județul Botoșani, lupta cu morile de vant ale administrației locale și județene, porcii mistretii fac prapad in camp, distrugand zeci de hectare cu porumb și floarea-soarelui, culturi pentru care agricultorii botoșaneni au muncit din greu, iar autoritațile…

- Inspectorii de munca din cadrul serviciului control relatii de munca, au verificat un numar de 30 agenti economici si au fost dispuse 2 masuri cu privire la neaducerea la cunostinta a programului de lucru cat si repartizarea programului de lucru la contractele individuale de munca cu timp partial.Avand…

- Viata la o ferma este frumoasa si relaxanta, dar si destul de dificila, din cauza volumului mare de munca pe care trebuie sa il depui daca iti doresti ca aceasta sa prospere constant. In functie de tipul de ferma pe care il detii, exista diferite sarcini pe care trebuie sa le indeplinesti tu sau sa…

- In medie, un angajat petrece același timp la serviciu ca și acasa. Cu toate acestea, mulți tind sa treaca cu vederea importanța calitații mediului lor de lucru. Insa acest fapt poate avea un impact benefic asupra bunastarii generale, fizice sau psihice. Iata cateva sfaturi pentru a spori calitatea mediului…