(P) Șemineu pe lemne cu design unic – conceput special după necesarul termic al casei tale. Află unde îl găsești Chiar daca are un important rol decorativ, un șemineu nu este doar o opera de arta. Acest echipament pentru incalzire trebuie ales special, in funcție de caracteristicile casei tale. Acum ai posibilitatea sa cumperi un semineu lemne de ultima generație, personalizat dupa bunul plac. O echipa de specialiști efectueaza masuratori pentru a stabili necesarul termic direct la fața locului și proiecteaza o schița 3 D, prin care ai ocazia sa analizezi cum se va integra șemineul in locuința ta. In plus, poți sa optezi pentru serviciul de personalizare a elementelor decorative in atelierele acelorași specialiști,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

