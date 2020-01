(P) P&G reinventează experiențele pentru consumatori, la Consumer Electronics Show 2020 Oral-B, Pampers și P&G Ventures printre brandurile care creeaza noi tehnologii ce imbunatatesc experientele de zi cu zi ale consumatorilor Procter & Gamble (NYSE: PG) a fost prezenta si anul acesta la evenimentul Consumer Electronics Show 2020 (CES), alaturi de alte companii inovatoare, de top, din intreaga lume. P&G a demonstrat cum combina cunoștințele despre preferințele consumatorilor cu tehnologia de ultima generație pentru a dezvolta produse inovatoare, conectate, care transforma experiențele de zi cu zi. Evenimentul a avut loc in perioada 7 – 10 ianuarie, in Las Vegas. “ Vrem sa facem viața… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

