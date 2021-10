Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a pierdut guvernul, Ludovic Orban a fost bagt in corzi și la nivelul PNL. La alegerile interne, cu un numar mic de susținatori, Orban pierde și președenția partidului. Pus sub presiuni și-a anuțase demisia din Camera Deputaților. Astazi a venit momentul, fostul liderl PNL dezicandu-se de actuala…

- In atenția Senatului a intrat recent o propunere legislativa pentru reglementarea utilizarii sistemului video de monitorizare a traficului rutier și constatare automata a abaterilor rutiere pe drumurile publice. Din Expunerea de Motive la acest proiect de lege aflam ca Romania este tara cu cele mai…

- Accidentul produs marți dupa-amiaza pe E 85, la ieșirea din Suceava spre Patrauți, in care au fost implicate doua șoferițe, s-a produs din motive medicale, mai concret dupa ce uneia dintre conducatoarele auto i s-a facut rau. Din fericire, consecințele nu au fost grave, cele trei femei ajunse ...

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a anuntat duminica, in timp ce vizita manevrele militare comune ruso-belaruse Zapad-2021, ca tara sa va cumpara din Rusia armament in valoare de peste un miliard de dolari, relateaza agentiile EFE si DPA.

- 1. Pentru ca alegerea unui cort de inchiriere este o alegere la fel de buna ca alegerea unei sali sau a unui loc pentru sarbatoarea voastra. Alegerea de corturi nunta este esentiala . Va fi momentul central al evenimentului vostru si va fi in toate fotografiile., asa ca trebuie sa va ganditi mult inainte…

- De cand presedintele american Joe Biden a anuntat in luna aprilie retragerea trupelor americane din Afganistan, s-a vorbit mult despre modul in care ar putea profita China de oportunitatea de a umple vidul de putere lasat de SUA astfel incat sa-si extinda prezenta si influenta in aceasta tara, relateaza…

- Actorul Ion Caramitru nu va reusi sa ajunga la Festivalul Serile Filmului Romanesc (SFR) din motive medicale, fiind internat in spital, a informat, miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, Andrei Giurgia, presedintele ARTIS, organizatorul evenimentului cultural. Ion Caramitru ar fi trebuit sa fie…

- Curtea de Apel Timișoara a judecat, astazi, contestația facuta de Radu Novac, zis ”Jack”, unul dintre membri gruparii conduse de Lucian Boncu, la decizia Tribunalului Timiș de prelungire a arestului preventiv in ultimul dosar in care a fost inculpat de DIICOT structura centrala pentru trafic de droguri…