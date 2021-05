(P) Interviu cu Remus Florian, Director General Oriflame Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Modelul de lucru hibrid s-a conturat tot mai mult in ultimul an la nivel global si exista deja angajatori din Romania care au decis sa treaca permanent la acest sistem in care echipa lucreaza partial de la birou si restul de acasa, potrivit unui sondaj realizat de un dezvoltator de birouri. Aproape…

- Lucrul in grup cu barbații violenți, implicarea medicului de familie, campanii feministe alaturi de Poliție sunt cateva soluții pe care sociologul britanic Jeff Hearn le propune, in urma mai multor cercetari in domeniul violenței domestice și al educației pe care barbații agresivi ar trebui sa o primeasca.…

- Deși a trecut un an de la prima zi in care școlile din Romania s-au inchis din cauza pandemiei de COVID-19, multe lucruri raman inca nerezolvate. Focul care arde cel mai tare in prezent sunt cei 170.000 de copii pe care sistemul i-a lasat in afara lui,...

- De Ziua Internaționala a Femeii, LifeBox, liderul pieței de healthy food delivery din Romania, demonstreaza, potrivit unui studiu, faptul ca femeile sunt cele mai preocupate de un stil de viața mai sanatos. LifeBox prezinta un sumar al obiceiurilor de consum observate in randul romancelor care au adoptat…

- Femeile se bucura atunci cand sunt apreciate și sarbatorite de 8 Martie. Dar vedem cazuri in care femeia primește un buchet de flori și cam atat… Aici se oprește aprecierea femeii de catre partener, sau de catre cei din jur. Și uneori, din pacate, se mulțumește doar cu atat. Sau se uita doar la niște…

- Ziua Internaționala a Femeii este sarbatorita in fiecare an in data de 8 martie și are o insemnatate deosebita in Romania: este momentul in care oferim cadouri femeilor din viața noastra sau, atunci cand sunt departe, mesaje frumoase, felicitari și SMS-uri . Potrivit ONU, sarbatorirea acestei zile…

- Cea mai frecventa afectiune la femei cu care se confrunta Romania este data de depistarea tardiva a cancerului de col uterin. Dr. Said Aboayesh, 56 de ani, medic primar ginecolog la spitalul din Calarasi, trage un semnal de alarma impotriva acestei afectiuni mortale, care poate fi prevenita.