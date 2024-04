Stiri pe aceeasi tema

- Amenajarea interioara in stil minimalist este o abordare eleganta care pune accent pe simplitate, funcționalitate și frumusețe. Crearea unui spațiu aerisit și elegant, in concordanța cu principiile minimalismului, necesita o atenție deosebita la detaliile care definesc fiecare element din casa ta. Iata…

- Crearea unui birou acasa care sa fie in același timp inspirational și funcțional este esențiala pentru a spori productivitatea și a menține o separare clara intre spațiul de lucru și cel personal. Un spațiu de lucru bine organizat și placut din punct de vedere estetic poate face minuni pentru starea…

- Crearea unui paradis verde in propria curte incepe cu o planificare atenta și o ințelegere profunda a nevoilor specifice ale plantelor pe care alegi sa le cultivi. Pentru a avea o gradina plina de viața și culoare, pe langa procesul de ingrijire plante , este nevoie de cunoaștere, rabdare și o dragoste…

- Lumanarile parfumate au devenit din ce in ce mai populare. Ele creeaza o atmosefra placuta și emana un parfum mai bland sau mai puternic, in funcție de preferințe. Chiar daca mulți dintre noi folosim lumanarile parfumate pentru relaxare, ele, uneori, pot avea și efecte nedorite. Afla, așadar, ce influențe…

- Sunt bani pe care Primaria nu i-ar fi putut asigura decat cu mari dificultați, pentru a se acoperi fosta rampa de deșeuri a orașului. In zona ar putea fi amenajat un spațiu de promenada pentru cainii fara stapan.

- Artistul Mathias Bar debuteaza solo in galeria META Spațiu din Timișoara, in cadrul unei expoziții de excepție. Clujeanul, care este unul din cei mai promițatori artiști contemporani, aduce in capital Banatului o serie de lucrari de pictura, numita de gazde „vie și spectaculoasa, dar care creeaza un…

- Crearea unui spațiu de joaca sigur și stimulant pentru copii in gradina nu este doar o soluție practica pentru a-i distra, dar incurajeaza și activitatea fizica, creativitatea și imaginația. Pe masura ce copiii petrec din ce in ce mai mult timp in interior, este esențial sa le oferim un spațiu desemnat…

- Cercetatorii chinezi au inceput experimentele de reproducere a 66.500 de minituberculi de cartof care au fost transportati in spatiu la bordul vehiculului cu echipaj uman Shenzhou-16 si care au ramas pe orbita Pamantului timp de peste 180 de zile.