(P) Cum să îți alegi produsele de machiaj, în funcție de particularitățile tale cromatice Trasaturile tale sunt unice. Nuanța tenului, a parului sau a ochilor, dar și lungimea parului, precum și preferințele tale cromatice in ceea ce privește vestimentația trebuie sa fie in perfecta armonie cu machiajul, pentru a-ți evidenția aceste trasaturi. De aceea, anumite nuanțe de machiaj te vor face sa arați perfect și sa te simți la fel. Iata un ghid pentru a le alege in concordanța cu propriile caracteristici și preferințe: Alegerea fondului de ten și a blushului Pentru a identifica nuanța perfecta de fond de ten pentru pielea ta, trebuie sa indepartezi orice urma de machiaj și sa iți studiezi… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

