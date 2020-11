Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca sunt confortabile, versatile si expresive botinele au devenit tot mai apreciate de doamnele care doresc sa se bucure de confort, dar si de tinerele care iubesc tinutele moderne.Botinele sunt piesele esențiale ale ținutelor de toamna, in special. Cum le poți combina in diverse stiluri de ținute?Sunt…

- Ministrul de externe al Emiratelor Arabe Unite, Anwar Gargash, a declarat luni, intr-un interviu pentru ziarul german Die Welt, ca președintele francez Emmanuel Macron are dreptate cu privire la nevoia musulmanilor de a se ”integra” in societațile occidentale. „Musulmanii trebuie sa asculte cu atenție…

- Gigi Becali nu a ramas indiferent dupa ce pandemia de COVID-19 a declanșat o criza uriașa, ba chiar s-a implicat personal. Dupa ce la inceputul pandemiei a vorbit la cea mai mare fabrica de camași din Romania și le-a zis: «Bai, nu mai faceți camași, faceți maști și halate, ca vi le cumpar eu», astazi…

- Carourile mari, colorate, sunt perfecte pentru a-ți inveseli zilele de toamna. Indiferent daca alegi o piesa vestimentara clasica sau un croi modern, cu siguranța vor da o nota chic outfit -ului tau. Imprimeul scotian este deja foarte complex, asa ca face pereche buna cu piesele minimaliste. Desigur,…

- Rochii de zi casual – confortabile, lejere si practice, rochiile causal sunt preferate de femei deoarece le ofera lejeritate in miscare. Hai sa vedem care sunt tendintele acestui sezon in materie de rochii casual. Rochii office – acestea pot fi de doua feluri: rochii office elegante sau rochii office…

- Cand vine vorba de propria lor imagine, celebritațile dau intotdeauna dovada de multa creativitate. De la poșete, haine, telefoane pana la pahare, starurile au ales sa-și puna amprenta pe obiectele lor preferate, chiar și pe cele cumparate de la marile branduri, cum ar fi gențile Dior sau Valentino. Reese…

- Din fericire, codul vestimentar pe care ești nevoit sa-l porți la locul de munca in zilele noastre este mult mai flexibil, in comparație cu decenii in urma. Astfel, te bucuri de numeroase avantaje in ceea ce privește alegerea hainelor pentru job. Poți uita de ținutele extrem de sobre cu camași, sacouri…

- Pantalonii sunt acea piesa vestimentara care te pot salva in diverse ocazii. In functie de croiala si stil, acestia se pot purta la orice tip de tinuta, office sau casual. Totodata, daca nu sunt prea stramti sau prea lungi, pantalonii sunt una dintre cele mai comode piese, fiind usor de imbracat si…