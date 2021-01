(P) Cum pot clasicii literaturii engleze să îți îmbunătățească funcția cognitivă? Daca ți-ai pus vreodata intrebarea de mai sus și nu ai gasit un raspuns, speram ca acest articol semnat Bookoteca sa iți ofere o claritate mai mare asupra acestui lucru. In zilele noastre, cand exista atatea distracții la indemana, și la propriu, și la figurat, iar intre aplicațiile mobile se desfașoara o competiție acerba pentru atenția noastra, lectura nu pare cea mai atractiva activitate, cu atat mai puțin cititul literaturii clasice , ce prezinta narațiuni complexe cu ajutorul unui limbaj aparte și puțin demodat. Dar cum pot aceste carți sa-ți dezvolte capacitațile cognitive și sa-ți largeasca… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

