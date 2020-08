(P) Cum arată cea mai bună tăviţă de portbagaj (P) Cum arata cea mai buna tavita de portbagaj Rolul accesoriilor auto pentru portbagaj este de a oferi un plus de eficienta si confort in timp ce protejeaza aspectul masinii. Încă din fabrică maşinile sunt echipate cu mochetă care acoperă întreg habitaclul şi spaţiile de depozitare. În portbagaj, mocheta este din material textil şi îmbracă atât partea de jos, cât şi pereţii laterali capitonaţi. Dacă aşezi o tăviţă de portbagaj pentru protecţie, te vei bucura atât… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

