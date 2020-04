(P) Cum alegem atomizorul perfect pentru nevoile noastre

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic a anuntat vineri ca va aloca 167 de milioane de lire companiilor de autobuze in Regatul Unit pentru a evita falimentele si a asigura continuitatea serviciului in plina pandemie, informeaza AFP, citata de Agerpres. Ministrul britanic al transporturilor Grant Shapps a explicat intr-un…

- O data cu trecerea timpului, soba pe lemne a reușit sa se impuna incet, dar sigur in preferințele clienților atunci cand vine vorba de asigurarea confortului, dar și al acelui plus de caldura care transforma orice locuința in acasa .

- Intre supravegherea totalitara și imputernicirea cetațenilor și intre izolarea naționalista și solidaritatea globala Omenirea se confrunta acum cu o criza globala. Poate cea mai mare criza a generației noastre. Deciziile pe care oamenii și guvernele le vor lua in urmatoarele saptamani vor contura, probabil,…

- Fie ca este vorba de un cadou cu ocazia sarbatorilor, un cadou pentru o zi de naștere, un cadou pentru o ocazie speciala sau o nunta, sau chiar un cadou „doar pentru ca”, de fiecare data este greu sa facem cadoul perfect. De ce? Pentru ca multe dintre miturile despre oferirea de cadouri se dovedesc…

- Incercand sa profite de pe urma ingrijorarii oamenilor, unele magazine au inceput sa vanda produse Pambac la suprapreț. “Va informam ca noi NU am scumpit nici unul din produsele noastre, NU intenționam sa facem asta intr-o perioada de criza și nici NU incurajam astfel de practici”, a anunțat compania…

- PPDA l-a desemnat pe Andrei Nastase candidat la funcția de președinte al Republicii Moldova la alegerile prezidențialele din toamna. Decizia a fost luata în urma Consiliul Politic National. „Platforma Demnitate și Adevar a decis astazi sa deschida în mod oficial un front…

- Pestii sunt ultima statie din cele 12 a calatoriei Soarelui prin zodiac. In acest an, de la sezonul Pesti 2019 si pana acum, si noi am calatorit impreuna cu Soarele prin toate zodiile, am crescut si ne-am schimbat, am castigat, am pierdut, am plans si am fost fericiti iar fiecare eveniment ne-a facut…