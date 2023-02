Stiri pe aceeasi tema

- Uniriștii P. Codrea, Dehelean și C. Danila au revenit la antrenamente | Azi, amical la Galtiu, ora 16.00, cu Viitorul Santimbru CSM Unirea Alba Iulia are tot efectivul la antrenamente, sub comanda lui Marcel Rusu revenind, dupa probleme medicale, P. Codrea, Dehelean și C. Danila (toți jucatori “under”),…

- Aflata in cantonament centralizat la Zlatna, CSM Unirea Alba Iulia va disputa sambata dimineața cel de-al doilea meci amical, din acest an, cu divizionara secunda CSC Șelimbar, care in urma cu o saptamana a invins, 2-1, pe Metalurgistul Cugir. Inca nu este sigur unde va avea loc intalnirea amicala,…

- Din aceasta dupa-amiaza, pentru de 3 saptamani, divizionara terța CSM Unirea Alba Iulia se afla in cantonament centralizat la Zlatna, lotul condus de antrenorii Marcel Rusu, Mircea Oprea și Petre Clep fiind compus din 25 de jucatori, dupa cum urmeaza: Iovicin, Raț (Aurul Brad), Sintoma – Harangozo,…

- CSM Unirea Alba Iulia, cu 25 de fotbaliști in cantonament, la Zlatna | 7 nume noi, s-a renunțat la 4 jucatori Din aceasta dupa-amiaza, pentru de 3 saptamani, divizionara terța CSM Unirea Alba Iulia se afla in cantonament centralizat la Zlatna, lotul condus de antrenorii Marcel Rusu, Mircea Oprea și…

- De luni dupa-amiaza, CSM Unirea Alba Iulia se va deplasa la Zlatna, pentru un cantonament centralizat de 3 saptamani, pregatirea din aceasta perioada desfașurandu-se pe „Cetate”. Sub comanda antrenorului Marcel Rusu sunt prezenți și tinerii Doda, Borza și Radoi-Ionaș (Under 17), Oneț, Sebaș (obișnuiți…

- De luni, CSM Unirea Alba Iulia in cantonament la Zlatna, cu un lot de 25 de jucatori | Portarul Andrei Raț (Aurul Brad), la antrenamentele „alb-negrilor” Luni dupa-amiaza, CSM Unirea Alba Iulia se va deplasa la Zlatna, pentru un cantonament centralizat de 3 saptamani, pregatirea din aceasta perioada…

- CSM Unirea Alba Iulia a demarat in aceasta dimineața pregatirile, pe „Cetate”, antrenamentul fiind prefațat de o conferința de presa in cadrul careia oficialii „alb-negri” și-au expus planurile pentru primavara, obiectivul fixat fiind accederea in play-off. „Ne propunem calificarea intre primele 4 echipe,…

- CSM Unirea Alba Iulia, primul antrenament al anului | ”Alb-negrii” incep antrenamentele cu gandul la play-off Ce diferența!!! In urma cu un an echipierii Unirii Alba Iulia au reluat antrenamentele in plina incertitudine, aproape de abandon, cu “lanterna roșie” in brațe, iar acum lucrurile sunt mult…