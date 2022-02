Stiri pe aceeasi tema

- Donata Hopfen, conducatoarea Ligii Profesioniste de fotbal din Germania, ia in calcul schimbarea sistemului competițional din Bundesliga. Dominația totala a lui Bayern Munchen, 9 titluri consecutive cucerite in Bundesliga, poate aduce o schimbare istorica. Liga analizeaza daca trecerea la un sistem…

- Deputatul AUR, Ciprian Titit Stoica, a anunțat, in plenul Parlamentului, la discuția despre modificarile regulamentului dupa actul agresiv al lui George Simion, ca va sesiza Comisia de la Veneția pentru ca se incearca sa se puna pumnul in gura opoziției. "Am fast la inceput de drum și v-am…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marti ca un conflict militar cu Rusia nu ar implica doar Ucraina, ci ar aduce razboiul pe scara larga in Europa, relateaza Reuters. In cadrul unei conferinte de presa, la Kiev, cu premierul britanic Boris Johnson, presedintele ucrainean Zelenski a…

- Peekaboo Pumpkin este faimoasa pe TikTok, acolo unde are o comunitate foarte mare. Femeia și-a caștigat celebritatea pe rețeaua de socializare grație aspectului sai inedit, de care multa vreme a fost complexata.

- Tensiuni in creștere la frontiera dintre Rusia și Ucraina. Secretarul de stat american a avertizat la Kiev ca Rusia poate ataca foarte rapid. Intre timp, in Belarus au ajuns echipamente militare pe calea ferata și trupe ruse, care au fost primite cu fanfara.

- Capitala va avea o noua linie de tramvai, linia 43, iar alte trei linii vor functiona cu un parc de vehicule majorat, in timp ce autobuzele liniei 205 vor circula pe un traseu modificat in zona Garii de Nord, a anuntat, marti, 14 decembrie, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public…