Stiri pe aceeasi tema

- Sportivi de performanța precum Ciprian Tatarușanu, Horia Tecau, Cristina Neagu și Alexandru Gavan au facut front comun și au donat piese de colecție pentru a sprijini secțiunile caritabile din cadrul Licitației de Arta de Contemporana din 11 noiembrie. ...

- Ripensia UVT va intra in actualul sezon de Cupa Romaniei, in turul IV. Maine, 20 octombrie, de la ora 14:30, roș-galbenii vor evolua in deplasare, contra celor de la Șoimii Lipova, pe terenul din Sannicolau Mic (cartier din Arad). Gruparea din județul Arad este lidera actualmente, in seria a 8-a a Ligii…

- Cristina Neagu a scapat de coronavirus. Testul efectuat de handbalista romanca a fost unul negativ. Sportiva va relua antrenamentele și va putea juca in meciul cu FTC Budapesta din Liga Campionilor. Cea mai buna handbalista din Romania a fost confirmata cu coronavirus pe 30 septembrie. Dupa o perioada…

- Testul efectuat de Cristina Neagu a fost unul negativ: handbalista nu mai este infectata cu noul coronavirus. Sportiva va relua pregatirile și va putea fi folosita în meciul cu FTC Budapesta din Liga Campionilor. Pe 30 septembrie, cea mai buna handbalista a României a avut parte…

- ​Fostul fotbalist de legenda Antonin Panenka, autorul celebrei lovituri “panenka”, este internat în stare grava, el fiind la terapie intensiva, a anuntat clubul Bohemians Praga.Gruparea ceha a precizat ca Panenka a fost testat pozitiv cu coronavirus.Fostul jucator, în…

- Vicecampioana Romaniei, Universitatea Craiova , intalneste astazi, de la ora 21.00, in Pitesti, pe nou promovata FC Arges. Disputa de pe stadionul „Nicolae Dobrin“ conteaza pentru etapa a 5-a din Liga 1 si va fi arbitrata de Lucian Rusandu (Sf. Gheorghe). Acesta va fi ajutat la cele doua linii de Marius…

- O acțiune comuna a Jandarmeriei și a Direcției Regionale Vamale a dus la depistarea unui barbat care avea asupra sa aproape 500 de pachete de țigari de contrabanda, in Piața Iosefin din Timișoara. „Gruparea de Jandarmi Mobila «Glad Voievod» Timisoara si Directia Regionala Vamala Timisoara au desfasurat…

- Liberalul Dan Cristian Popescu va candida pentru Primaria Sectorului 2, chiar daca PNL a ales sa-l sustina pe Radu Mihaiu, candidatul USR. „In proportie de 99% va merge independent, dar exista si varianta unei candidaturi din partea unui partid politic”, sustin surse liberale pentru Adevarul. Pe de…