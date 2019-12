(P) Cauzele infertilității la femei – care sunt și cum le depistezi Iți dorești copii, dar nu știi de ce nu ramai insarcinata? Cauzele pot fi multiple și este nevoie de investigații medicale pentru a determina daca in ceea ce te privește vina o poarta infertilitatea. Iata care sunt cele mai frecvente cauze care pot determina infertilitatea la femei și cum poți sa le depistezi! In cazul in care ai incercat sa ramai insarcinata timp de un an fara succes, atunci iți poți pune problema daca nu cumva infertilitatea ar putea fi cauza. Nu te ingrijora din start și nici nu-ți face idei preconcepute, caci nu este mereu ea vinovata pentru faptul ca tu nu poți ramane gravida.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 'Programul nu se va incheia. Si anul acesta au aplicat 1.000 de cupluri si aproape 700 au primit voucherul in valoare de aproximativ 3.000 de euro. O suma care nu e nici mare, nici mica, dar cam atat costa procedura. (...) In bugetul pe care il lucram vom prinde sumele necesare pentru alte cupluri.…

- Inițiativa aparține asociației SOS Infertilitatea, iar evenimentul are loc in cadrul Saptamanii Naționale de Conștientizare a Fenomenului Medical și Social al Infertilitații. In perioada 4-10 noiembrie este marcata Saptamana Naționala de Conștientizare a Fenomenului Medical și Social al Infertilitații, o…

- Dorinta de a avea copii coloreaza centrul Bucurestiului. Cea de a opta campanie nationala de constientizare a fenomenului infertilitatii debuteaza cu un joc de lumini - roz si bleu - ce va avea loc vineri, 1 noiembrie, incepand cu ora 17:00, la Fantanile din Piata Unirii. Punctul culminant are loc incepand…

- O echipa exclusiv feminina se pregateste sa navigheze in cadrul unei misiuni de doi ani in jurul lumii pentru a studia cauzele poluarii cu plastic a oceanelor si solutiile contra acestei probleme, relateaza joi Press Association. Echipajul ''eXXpedition Round the World''…