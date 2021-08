Stiri pe aceeasi tema

- „Ne aflam astazi aici pentru a marca impreuna momentul depunerii juramantului de catre conducerea uneia dintre autoritatile cu rol cheie in sustinerea economiei de piata bazate pe libera initiativa si concurenta. Inaintea oricarei optiuni a legiuitorului sau a oricarei politici economice promovate de…

- Cele mai mari cinci companii și grupuri de companii specializate in servicii de consultanța pentru atragerea de fonduri europene și ajutoare de stat au inregistrat o creștere accelerata a performanței financiare pe parcursul anului 2020, bifand evoluții și de peste 190% ale afacerilor, in special datorita…

- Cele mai mari 5 companii și grupuri de companii, afaceri cumulate de peste 7,5 mil. euro; REI Grup și-a imbunatațit marja profitabilitații, la 73% pentru REI Finance Advisors și 63% pentru REI International Consulting; Piața de consultanța, afectata de incertitudinile ce vizeaza proiectele depuse prin…

- Comentariile Comisiei Europene vin dupa o ancheta de un an privind asistentii vocali si alte dispozitive conectate la internet si raspunsurile primite de la mai mult de 200 de companii. Anchete similare din trecut, efectuate in sectoare precum comertul electronic, produsele farmaceutice, serviciile…

- Grupul AAylex, proprietarul brandului Cocorico, iși consolideaza poziția pe piața prin achiziționarea unuia dintre cei mai importanți producatori de furaje, pui de o zi și oua de incubat pe piața din Romania, Banvit Foods Romania. Grupul AAylex, proprietarul brandului Cocorico, anunța finalizarea procesului…

- In calitate de Asigurator, Coface vine in sprijinul companiilor cu noi instrumente de garantare care le vor ajuta sa participe, in condiții de siguranța, la procedurile de achiziții publice. Asigurarile de garanții de la Coface reprezinta alternativa optima la scrisoarea de garanție bancara și sunt…