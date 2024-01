(P) ASUS Zenbook 14 OLED (UX3402): eleganță și rafinament, performanță și flexibilitate Așa cum ne-a obișnuit deja seria Zenbook, modelul ASUS Zenbook 14 OLED (UX3402) este inca un produs inovator, o capodopera de design cu linii elegante, moderne și, in același timp, atemporale. Sub carcasa inspirata de arta Kintsugi a reparației obiectelor ceramice se ascunde un produs orientat catre utilizator ce integreaza cele mai noi tehnologii și un ecran tactil OLED ce ofera imagini perfecte, cu detalii ideale. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

