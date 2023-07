„OZN”-urile din centrul Galațiului, „plagiate” după Stația de metrou „Sol” din Madrid Structurile futuriste de la intrarile pasajului subteran din centrul Galațiului, numite de galațeni „OZN”-uri, au iscat multe controverse, in primul rand din cauza ca n-a fost respectat proiectul și prin formele lor perturba ambientul centrului orașului. Primarul Galațiului, Ionuț Pucheanu a spus despre cei care au criticat proiectul ca nu se pricep la arta, pentru ca cele doua copertine pot fi considerate opere de arta. Am descoperit ca cele doua copertine din sticla și metal sunt identice cu cele de la intrarile in Stația de metrou „Sol” din Madrid și din moment ce primarul considera ca sunt… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

