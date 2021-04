„Oxigen, oxigen, poți să îmi faci rost de oxigen?” Disperarea oamenilor din India în lupta cu pandemia Intr-un spital din India, 20 de pacienți au murit peste noapte, dupa ce au ramas fara oxigen. Situația este alarmanta și in alte spitale din țara, care transmit mesaje de alarma ca nu mai au rezerve de oxigen. „ In cateva minute, pacienții vor muri”, spune un doctor, pentru BBC News . India a confirmat in doar trei zile aproape un milion de cazuri noi de COVID-19. „O avertizare devastatoare” a ceea ce poate sa faca COVID-19, potrivit OMS. De la o zi la alta, situația s-a inrautațit. Crematoriile organizeaza incinerari in masa, in timp ce oamenii cauta disperați soluții pentru a-i salva pe cei… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

