- Ovidiu Tender a parasit Penitenciarul Targu-Jiu, dupa ce magistratii Judecatoriei Targu-Jiu au aprobat eliberarea conditionata a omului de afaceri. Acesta a fost condamnat, in 2015, la 12 ani si sapte luni de inchisoare, in dosarul Carom.

- Un barbat care a furat doar 50 de dolari dintr-o brutarie a fost condamnat la inchisoare pe viața, fara a exista posibilitatea de a fi eliberat condiționat, iar acum a fost lasat in libertate, dupp 36 de ani petrecuți dupa gratii.

- Un tanar in varsta de 24 de ani din judetul Vaslui, principalul suspect in cazul a doi batrani, sot si sotie, a fost retinut pentru 24 de ore. Criminalul a incercat sa-i insceneze femeii vina, punandu-i cutitul in mana. Barbatul este recidivist și a fost eliberat condiționat din inchisoare.