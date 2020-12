Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 25 de ani a devenit „Eroina Craciunului” in tara sa, dupa ce a salvat de la o moarte sigura un roman. Ea a sarit in fata trenului pentru a salva un barbat care a incercat sa se sinucida.

- Un fost gimnast nord-coreean a trecut ilegal frontiera in Coreea de Sud, dupa ce a sarit un gard de trei metri inaltime. Barbatului i-a reușit aceasta performanța, chiar daca zona este minata, pazita de zeci de militari si inconjurata cu sarma ghimpata.

- O tanara a cazut cu ATV-ul intr-o prapastie. Elicopterul SMURD a fost chemat sa o transporte la spital dupa ce a fost scoasa de salvamontisti. "In urma oricarui apel care anunta o situatie de urgenta, gandul salvatorilor este mereu indreptat catre a gasi raspunsuri la intrebari menite in a alege cele…

- Zeki Soysal, unul dintre supraviețuitorii cutremurului devastator care a avut loc astazi in orașul turc Izmir, a declarat ca s-a aruncat in ultima clipa dintr-o cladire in care se afla, in timp ce cutremurul a inceput sa loveasca, potrivit CNN."M-am aruncat afara pe geam in ultima secunda, dupa care…

- Tudor Gheorghe, muzician, poet, cantareț și compozitor, a venit in studioul Gazetei Sporturilor la „Prietenii lui Ovidiu”, pentru o ediție exploziva. Artistul in varsta 75 de ani a povestit un episod inedit din cariera sa: cum l-a cunoscut pe fostul dictator Nicolae Ceaușescu la o serbare de Zilele…

- Mai multe echipaje de salvamontisti au intervit, miercuri seara, pentru recuperarea a doi turisti care au cazut in zona Acele Morarului, din masivul Bucegi, actiunea fiind una extrem de dificila.

- Secretarul de stat Raed Arafat a spus, marți seara, la Digi24, ca situația este grea in sistemul medical, dar in perioada urmatoare va fi și mai dificil pentru ca presiunea pe spitale va fi din ce in ce mai mare. Din aceste motive, in toate spitalele vor fi internați pacienți cu COVID-19."Ne…

- Unul dintre cei mai cunoscuți medici din Romania a facut dezvaluiri cutremuratoare despre situația actuala din sistemul medical romanesc.Creșterea alarmanta din ultima perioada de timp a numarului de persoane infectate cu noul coronavirus SARS-CoV-2 a venit ca o lovitura devastatoare pentru…