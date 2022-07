Ovidiu Hoban a semnat prelungirea contractului cu CFR Cluj, la aproape 40 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Tehnicianul echipei Piunik, Yegisghe Melikian, a declarat ca a fost in probe la Unirea Urziceni, pe vremea cand echipa ialomițeana era antrenata de Dan Petrescu. ”Pe cand eram jucator activ am venit in Romania ca sa dau probe la o echipa antrenata de Dan Petrescu. Se intampla in anul 2009, la Unirea…

- Echipa campionului mondial de Formula 1 incurajeaza jucatorii CFR Cluj inaintea noului sezon. Sponsorul oficial al echipei din Gruia, PokerStars Casino, a surprins campioana Romaniei cu un mesaj surpriza, chiar cu puțin timp inainte de startul noului sezon de Liga 1 și de inceputul parcursului in UEFA…

- Managerul general al echipei FCSB, Mihai Stoica (57 de ani), a anuntat ca jucatorul Rachid Bouhenna (30 de ani) a semnat cu vicecampioana, iar acesta va fi prezentat oficial, marti. Fundasul central a fost transferat liber de contract dupa ce s-a despartit de CFR Cluj. „Bouhenna a semnat in seara aceasta…

- Campioana ultimelor 5 sezoane il așteapta in Gruia un internațional roman cu 10 goluri in ultimul sezon de campionat din Rusia. Este vorba despre Eric Bicfalvi (34 de ani), jucator de atac la echipa ruseasca Ural, dorit de Dan Petrescu la CFR Cluj. Negocierile ar fi inceput deja, potrivit surselor. CFR…

- Ciprian Deac (36 de ani) a caștigat al șaptelea titlu de campion cu CFR Cluj și va continua sa joace in Gruia pana in iunie 2024. Mijlocașul nu e printre fotbaliștii cel mai bine platiți, el incaseaza 21.000 de euro lunar, un salariu la care se mai adauga bonusuri. La 36 de ani și trei luni, Ciprian…

- Cristi Balaj, președintele campioanei CFR Cluj, explica dificultațile cu care „feroviarii” s-au confruntat pe durata acestui sezon, unul in care ardelenii și-au schimbat conducerea administrativa in plin sezon. Actualul președinte din Gruia vorbește despre „moștenierea” primita de la predecesorul Marian…

- Cristiano Bergodi (57 de ani) a semnat prelungirea contractului cu Sepsi OSK, formație pe care a preluat-o in octombrie 2021. Cristiano Bergodi o va antrena pe Sepsi OSK și in sezonul 2022/2023. Clubul din Sf. Gheorghe a anunțat ca antrenorul italian a semnat prelungirea contractului, scadent in aceasta…

- Antrenorul lui Liverpool, Jurgen Klopp, a acceptat o prelungire a contractului pe doi ani care ii asigura prezența la carma echipei pana in 2026. Klopp, in varsta de 54 de ani, s-a alaturat echipei in 2015.