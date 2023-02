Stiri pe aceeasi tema

- Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla au pariticipat la cursa pentru ultima șansa din ediția 24. Din nefericire, ei s-au clasat pe ultimul loc, iar experința lor a luat sfarșit, in ultima etapa din Guatemala.

- Andreea Balan a dezvaluit ca filmulețul cu fetițele sale pe care l-a vizionat in America Express i-a dat putere sa mearga mai departe in competiție. Artista a marturisit ca inainte de acest moment voia sa plece acasa.

- Ovidiu Buta și colegul lui, Joaquin Bonilla, au trecut prin clipe de panica la America Express. Cei doi au fost atacați de un cal in timpul unei probe. Primele declarații facute de concurent in urma celor intamplate in competiție.

- In ediția din aceasta seara, Ovidiu Buta și-a sarbatorit ziua de naștere, impreuna cu Joaquin Bonilla. Prezenți au fost și Catalin Bordea și Nelu Cortea, iar cei doi s-au gandit la un cadou. Concurentul a fost surprins sa ii vada pe cei doi.

- In ediția din aceasta seara, trei echipe au luptat pentru ultima șansa, dar acest lucru nu s-a lasat fara controverse. Dupa ce Jean Gavril și fratele sau, Dinu, impreuna cu Joaquin Bonilla și Ovidiu Buta s-au clasat pe ultimele poziții, Diana Bulimar și Larisa Iordache au fost trimise in cursa pentru…

- Marea aventura America Express a inceput duminica, pe 16 ianuarie, la Antena 1. In cadrul acestui concurs incredibil, noua perechi de vedete și coechipierii sai au acceptat provocarea de a parcurge Drumul Aurului și a de gasi marele premiu de 100.000 de euro. Cine este Joaquin Bonilla, partenerul de…

- Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla s-au intalnit cu cele mai neașteptate situații in aventura America Express. Show-ul de la Antena 1 incepe pe 15 ianuarie, de la ora 20:00. Mai sunt doar cateva zile pana cand America Express – Drumul Aurului , cel mai așteptat reality show din Romania, incepe la Antena…

- Mai sunt doar cateva zile pana cand America Express – Drumul Aurului, cel mai așteptat reality show din Romania, incepe la Antena 1! Pe 15 ianuarie, de la ora 20:00, telespectatorii vor urmari startul unei curse nebune, pe un traseu de peste 7.000 de kilometri, ce traverseaza Mexic, Guatemala și Columbia.