- Ovidiu Burca (43 de ani), antrenorul care a readus-o pe Dinamo in Liga 1, a vorbit despre momentul de cotitura al sezonului recent incheiat. In iulie 2022, Ovidiu Burca accepta o misiune aproape imposibila. O prelua pe Dinamo in cel mai jos moment din istorie, in liga secunda, fara bani și cu un lot…

- Dinamo a revenit dupa un an in Superliga, 6-1 in tur, 2-4 aseara cu FC Argeș in barajul de menținere/promovare (8-5 la general in favoarea „cainilor”). Ilie Dumitrescu e de parere ca Ovidiu Burca are cel mai mare merit pentru reușita roș-albilor. „Ovidiu Burca e un tip inteligent, care a știut sa gestioneze…

- Inainte de returul care se va disputa la Mioveni, azi, de la ora 21, FC Argeș a anunțat oficial desparțirea de doi jucatori. Mijlocașul francez Tony Njike (25 de ani) și fundașul brazilian Lucas Brendon (28 de ani) au plecat din Trivale inainte de ultimul meci cu Dinamo. Citește și: Pro TV este partener…

- Jean Vadoiu, fostul manager sportiv de la FC Argeș, crede ca echipa din „Trivale” a ajuns la un pas de retrogradare din cauza lui Marius Croitoru, fostul antrenor al echipei. Argeș a pierdut turul barajului de menținere/promovare in Liga 1 cu Dinamo, 1-6, și are șanse microscopice sa mai scape de Liga…

- Ionuț Negoița, 49 de ani, ex-patronul ”cainilor”, a declarat ca se gandește la a reveni candva la Dinamo, dar numai ca acționar minoritar cel mult Dinamo a invins FC Argeș, scor 6-1, in prima manșa a barajului de Liga 1, returul fiind duminica seara in Trivale. La finalul partidei, la conferința de…

- Antrenorul lui Dinamo, Ovidiu Burca, a vorbit despre barajul cu FC Argeș și despre presiunea pe care echipa o resimte, de a promova, in ciuda modului in care a inceput sezonul și a tuturor problemelor financiare de care s-a lovit clubul. Dinamo - FC Argeș va fi luni, de la 20:00, pe Arena Naționala,…

- Lucian Goian, fost fundaș central la Dinamo și campion in 2007 cu echipa din „Ștefan cel Mare”, a analizat șansele echipei lui Ovidiu Burca la barajul de promovare/menținere in Liga 1, cu FC Argeș. Dinamo - FC Argeș are loc luni, de la ora 20:30. Turul barajului se joaca pe Arena Naționala, de la 20:30,…

- Dinamo va disputa manșa tur a barajului cu FC Argeș pe teren propriu. Returul va fi la Pitești, un dezavantaj, la prima vedere, pentru formația lui Ovidiu Burca. Situația e aceeași și-n cazul celuilalt meci de baraj: UTA va fi gazda in returul cu Gloria Buzau, prima manșa fiind programata in „Crang”.…