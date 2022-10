Overbooking și zborurile întârziate ale Wizz Air susținute de judecătorii clujeni Avocatul clujean Razvan Trușca a dat in judecata compania de zbor Wizz Air pentru faptul ca avionul care trebuia sa il duca la Liverpool a avut o intarziere de mai multe ore. Inițial, la judecatorie, clujeanul a avut caștig de cauza și a primit o compensație de 400 de euro. Insa, la instanța superioara magistrații au intors sentința cu 180 de grade și au considerat ca cei de la Wizz au avut tot dreptul sa intarzie, chiar daca nu au oferit niciun motiv pentru acest lucru. In ultima perioada de timp tot mai multe acuzații au aparut la adresa acestei companii de zbor vizavi de modalitatea in care… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

