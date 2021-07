Stiri pe aceeasi tema

- CS Universitatea Craiova au caștigat Supercupa Romaniei cu CFR Cluj (0-0, 4-2 la penalty-uri). Marinos Ouzounidis, tehnicianul grec al Universitații Craiova, a regizat perfect finalul și loviturile de departajare, dupa un scenariu folosit de el și in septembrie 2020, cand era la APOEL Nicosia. Dupa…

- Fotbaliștii de la Universitatea Craiova primesc la masa numeroase alimente achiziționate de la fermierii locali. Iar antrenorul Marinos Ouzoundis le-a adus un mental coach pentru a lucra la intarirea psihicului. O alimentație cat mai puțin procesata și mental coaching sunt doua dintre „ingredientele"…

- Universitatea Craiova va decola in aceasta seara in Austria, unde urmeaza un stagiu de pregatire intens, pana pe 3 iulie. In cadrul acestui cantonament, elevii lui Marinos Ouzounidis vor sustine patru jocuri de verificare. Adversarele Stiintei sunt urmatoarele: FC UFA (Rusia; 25 iunie), WSG Swarovski…

- La finalul jocului cu Academica, antrenorul Universitatii Craiova , Marinos Ouzounidis, regreta ca alb-albastrii nu au incheiat sezonul cu o victorie si s-a aratat ingrijorat pentru capitanul Nicusor Bancu. El a devenit nervos cand a fost intrebat daca va continua in Banie. „De ce ma intrebați daca…

- Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Marinos Ouzounidis, a declarat, vineri seara, intr-o conferinta de presa online sustinuta inaintea finalei Cupei Romaniei cu Astra Giurgiu, ca formatia care va face mai putine greseli va castiga trofeul. "Trebuie sa castigam…

- Antrenorul formației Universitatea Craiova, Marinos Ouzounidis, a fost profund dezamagit dupa infrangerea suferita sambata seara, 1-3 cu CFR Cluj. Grecul și-a pus la zid jucatorii dupa evoluția din partea secunda și le-a cerut scuze fanilor. El nu ințelege cum munca depusa in ultimele luni se poate…

- Antrenorul formației Universitatea Craiova , Marinos Ouzounidis, a fost dezamagit de infrangerea suferita la Sfantu Gheorghe, 0-2 cu Sepsi. „Disecand“ evoluția alb-albaștrilor, grecul s-a aratat nemulțumit de faptul ca atacul nu a fost eficient in prima repriza. „Cred ca am inceput foarte bine și puteam…

- Finantatorul formatiei Universitatea Craiova, Mihai Rotaru, s-a aratat dezamagit de ultimele rezultate inregistrate. Acesta a recunoscut ca Stiinta s-a departat de titlul mult dorit. Mihai Rotaru l-a „urecheat“ putin si pe antrenorul formatiei FC Botosani, Marius Croitoru, dupa declaratiile facute dupa…