- Militia Kataib Hezbollah, factiunea pro-iraniana cea mai radicala a coalitiei irakiene Hashd al-Shaabi, a avertizat sambata fortele de securitate irakiene sa se indeparteze "la cel putin 1.000 de metri" de bazele in care se afla militari americani incepand de duminica seara, relateaza AFP si Reuters.…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a avut o discutie telefonica cu omologul sau iranian Mohammad Javad Zarif, sâmbata, a doua zi dupa uciderea generalului iranian Qassem Soleimani într-un raid american de la Bagdad, relateaza AFP.Potrivit unui comunicat al diplomatiei ruse, Serghei…

- Iranul a dat asigurari sambata ca Statele Unite i-au cerut "sa se razbune proportional", dupa asasinarea intr-un raid american la Bagdad a puternicului general iranian Qassem Soleimani, arhitectul strategiei iraniene in Orientul Mijlociu, relateaza AFP. Elvetia, care reprezinta interesele…

- Liderul siit Moqtada Sadr, unul cei mai influenți clerici din Irak, a dat vineri ordin combatantilor sai din Armata lui Mehdi sa "tina aproape", reactivand astfel o militie oficial destructurata in urma cu aproape un deceniu si care a semanat teroare in randurile soldatilor americani in Irak, informeaza…

- Premierul demisionar irakian Adel Abdel Mahdi a estimat vineri ca raidul american, in urma caruia a fost ucis generalul irakian Qassem Soleimani si locotenentul sau in Irak Abou Mehdi al-Mouhandis, va "declansa un razboi devastator in Irak", scrie AFP.

- Rusia a atentionat vineri impotriva consecintelor uciderii tintite, la Bagdad, a generalului iranian Qassem Soleimani, intr-un atac american „hazardat” ce va fi urmat de „amplificarea tensiunilor in regiune”, informeaza Reuters si AFP. „Asasinarea lui Soleimani (…) constituie o miscare riscanta ce va…

- Decizia Administratiei Donald Trump privind coloniile israeliene din Cisiordania risca sa amplifice tensiunile in Orientul Mijlociu, a avertizat marti Ministerul de Externe de la Moscova, potrivit Mediafax.Decizia Washingtonului de relaxare a pozitiei fata de coloniile israeliene din Cisiordania…