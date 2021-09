Stiri pe aceeasi tema

- “One United Properties (BVB: ONE), unul dintre principalii dezvoltatori imobiliari de proiecte sustenabile rezidentiale, de birouri si mixte de ultima generatie din Romania, anunta achizitionarea unei cladiri istorice din Bucuresti, in vederea transformarii acesteia intr-o noua dezvoltare de lux a companiei.…

- Actiunile clubului de fotbal Manchester United au crescut spectaculos, dupa ce Cristiano Ronaldo s-a transferat la celebrul club. Valoarea de piata a clubului a ajuns la 3 miliarde de dolari. Actiunile clubului de fotbal Manchester United au crescut cu 7% vineri dupa-amiaza, la bursa americana,…

- Tim Cook, directorul executiv Apple, a primit peste cinci milioane de acțiuni la compania pe care o conduce, la zece ani dupa ce a preluat postul. El a vandut cea mai mare parte a acțiunilor cu peste 750 de milioane de dolari, potrivit datelor Comisiei americane pentru Bursa și Valori Mobiliare (SEC),…

- Compania Romprest se va ocupa in continuare de curațenia din Sectorul 1 dupa ce prefectul Capitalei, Alin Stoica, nu a mai prelugit starea de alerta. Primaria Sectorului 1 a ajuns miercuri la o ințelegere cu Romprest, dupa o intalnire care a avut loc la Prefectura, astfel incat compania sa reduca prestația…

- Plajele din Mamaia sunt verificate, incepand de joi, de reprezentanti ai Administratiei Nationale Apele Romane, de politisti si de inspectori Antifrauda. Echipele de control urmeaza sa verifice daca operatorii economici au ocupat plajele noi din statiune și daca exista elemente de natura fiscala. De…

- ​"Un obiectiv major pentru noi este sa devenim prima alegere în piața serviciilor convergente din România. Un pas înainte în aceasta strategie este reprezentat de aprobarea condiționata a Comisiei Europene pentru tranzacția prin care Orange a semnat pentru achiziția pachetului…

- ”Omniasig Vienna Insurance Group va acorda, conform aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor din data de 27 aprilie 2021, dividende in valoare totala de peste 18 milioane lei, ceea ce reprezinta o valoare bruta de 0,125 lei/actiune. O astfel de masura are loc pentru prima data in ultimii 10 ani”,…

- Beatrice Rancea a fost din nou chemata la audieri, de procurori, marți. Rancea a fost plasata din nou sub control judiciar dupa ce, in urma cu 11 zile, scapase de aceasta masura. Procurorii DIICOT au dispus din nou punerea sub control judiciar a Beatricei Rancea, marți, pentru o perioada de inca 60…