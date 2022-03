Oscarurile revin la Hollywood: Marea noapte pentru „CODA” sau „Power of the Dog”? / Netflix versus Apple TV

Stiri pe aceeasi tema

- Un film finantat de un serviciu de streaming ar putea castiga premiul pentru cea mai bun lungmetraj la premiile Oscar 2022, care vor fi transmise LIVE pe VOYO in 28 martie, de la ora 03.00, ora Romaniei, cu Irina-Margareta Nistor. Dupa ce "Manchester by the Sea" (Amazon Studios, 2016) a devenit primul…

- Academia Americana de Film a anunțat nominalizarile pentru Premiile Oscar din 2022, filmul „The Power of the Dog” difuzat de Netflix avand cele mai multe șanse la un premiu dupa ce a fost nominalizat la nu mai puțin de 12 categorii. Cele mai multe nominalizari le-au avut ,,The Power of the Dog” (12),…

- ”The Power of the Dog”, un western cu accente sumbre si psihologice, difuzat de Netflix, are cele mai multe sanse la premiile Oscar din acest an, fiind nominalizat la 12 categorii, printre care si cea pentru cel mai bun film, relateaza Reuters. In regia lui Jane Campion, ”The Power of the Dog” concureaza…

- 39; 39;The Power of the Dog 39; 39;, un western cu accente sumbre si psihologice, difuzat de Netflix, are cele mai multe sanse la premiile Oscar din acest an, fiind nominalizat la 12 categorii, printre care si cea pentru cel mai bun film, relateaza Reuters. In regia lui Jane Campion, 39; 39;The Power…

- Ce filme au șansa sa fie nominalizate la Premiile BAFTA 2022 Academia Britanica de Film a anunțat ce producții cinematografice au șansa sa fie nominalizate la Premiile BAFTA 2022. West Side Story și Don’t Look Up se numara printre favorite, fiecare cu cate 15 șanse de nominalizare. Sunt urmate indeaproape…

- Golden Globes 2022. Cine sunt caștigatorii! Globurile de Aur au fost decernate duminica noaptea. In premiera, Golden Globes 2022 s-a desfașurat fara vedete și red carpet și nu a fost televizat. Lista caștigatorilor a fost anunțata de Asociația Presei Straine de la Hollywood pe Twitter. Ca de fiecare…

- Implicati intr-o controversa de lunga durata si confruntati cu un boicot din partea industriei de divertisment, organizatorii Globurilor de Aur au decis sa nu renunte la ceremonia de decernare a premiilor prevazuta pentru duminica. Ceremonia va avea loc insa in absenta publicului si fara a fi transmisa…

- Implicati intr-o controversa de lunga durata si confruntati cu un boicot din partea industriei de divertisment, organizatorii Globurilor de Aur au decis sa nu renunte la ceremonia de decernare a premiilor prevazuta pentru duminica, care va avea loc insa in absenta publicului si fara a fi transmisa la…