Stiri pe aceeasi tema

- Desfașurate pe stadionul „Iolanda Balaș Soter” din Capitala, Campionatele Naționale de iarna – Aruncari Lungi, rezervate seniorilor, tineretului (U23) și juniorilor 1 (U20), au oferit... The post Bilet la „Mondialele” Under 20 pentru atletul aradean Mihai Motorca appeared first on Special Arad · ultimele…

- Echipa ACS Șoimii Șimand a reușit sa se califice in Final Eight-ul Cupei Romaniei la futsal pentru echipele Under 19 dupa ce s-a impus in... The post ACS Șoimii Șimand infrunta CSM Tg. Mureș in Final Eight-ului Cupei Romaniei U19 la futsal, desfașurat la Odorheiu Secuiesc appeared first on Special…

- Premiile BAFTA 2024 au fost decernate duminica, 18 februarie,, la Royal Festival Hall din Londra. La cea de-a 77-a editie a premiilor academiei britanice, „Oppenheimer" a caștigat marele premiu, in total obtinand 7 trofee, relateaza agenția News.ro.UPDATE ora 22.00. In discursul ei, Emma Thomas, producatoarea…

- Cineastul Christopher Nolan a castigat premiul pentru regie cu filmul "Oppenheimer" duminica seara la Londra, in cadrul celei de-a 77-a editii a galei premiilor Academiei Britanice de Arte ale Filmului si Televiziunii (BAFTA), potrivit site-ului oficial al evenimentului, potrivit Agerpres. In aceasta…

- Lungmetrajul ''The Zone of Interest'', regizat de Jonathan Glazer, a castigat premiul pentru cel mai bun film in alta limba decat engleza duminica seara, la Londra, in cadrul celei de-a 77-a editii a galei premiilor Academiei Britanice de Arte ale Filmului si Televiziunii (BAFTA), potrivit site-ului…

- ungmetrajul „Oppenheimer” conduce topul nominalizarilor la cea de-a 96-a editie a premiilor Oscar, cu un total de 13, urmat de „Poor Things” cu 11, „Killers of the Flower Moon” cu 10 si „Barbie” cu opt. Filmul "20 de zile la Mariupol" a fost nominalizat la categoria „cel mai bun documentar”, oferind…

- Pe 1 Ianuarie, in Adevarul de București, adica in ziarul care a furat numele singurului ziar din țara care a primit acest nume de la... The post Enola Day – Doctor Andrei Ando, șuhaida electorala a „nestematei” de langa mica Viena appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .