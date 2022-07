Stiri pe aceeasi tema

- Fenomenul saraciei energetice in Romania s-a acutizat in contextul pandemiei, dupa cum arata mai mulți indicatori utilizați pentru masurarea acestui fenomen. Astfel, trei din zece gospodarii (33,3%) au ajuns in saracie energetica dupa ce au cheltuit peste 10% din venituri doar pentru plata facturilor…

- Membrii Consiliului de Administratie al BNR estimeaza ca in trimestrul al doilea din 2022 se va inregistra o cvasistagnare a cresterii economice, sub impactul razboiului din Ucraina si al sanctiunilor asociate, conform Minutei sedintei de politica monetara din 10 mai. Romania a avut o creștere economica…

- Pe fondul migrației personalului specializat (medici, asistenți, infirmieri) catre strainatate, situația asistenței medicale din Romania a intrat intr-o zona de risc sanitar. Romania are nevoie urgenta de peste 50.000 de asistenți medicali pentru a face fața provocarilor sanitare din urmatorii ani generate…

- Rata somajului in randul tinerilor ramane ridicata in Romania Foto: Wikipedia.org Realizator: Catalin Gombos - Rata somajului a fost în martie de 5,7%, potrivit datelor publicate astazi Institutul National de Statistica. Numarul estimat al somerilor pentru martie a fost de 475.000 de persoane,…

- Urmeaza o perioada de lupta pentru supraviețuire. Banca Mondiala și Institutul Național de Statistica (INS) au cifrele pe masa și ne informeaza ca vom avea o perioada de scumpiri de pana la 60 la suta in urmatoarele 3 luni. Ce este de facut? Probabil ca fiecare familie sa gaseasca soluții proprii de…

- Aproape jumatate de MILION de șomeri, in Romania, in anul 2021. Datele INS Aproape jumatate de MILION de șomeri, in Romania, in anul 2021. Datele INS In anul 2021, populația activa a Romaniei era de 8.214.000 de persoane, dintre care 7.755.000 erau persoane ocupate și 459.000 erau șomeri, arata Institutul…