Stiri pe aceeasi tema

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 869 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: -Danemarca – 215 locuri de munca pentru: lucrator in agricultura, lucrator in ferma, manager de productie; -Spania – 212 locuri de munca pentru: faiantar/pavator, macelar…

- Invatamantul dual profesional ar putea rezolva problema fortei de munca calificate in agricultura, in conditiile in care in ultimii 2-3 ani se simte tot mai acut lipsa specialistilor in domeniu, sustine ministrul Agriculturii, Adrian Oros, care afirma ca ideea relansarii liceelor agricole este una…

- Invatamantul dual profesional ar putea rezolva problema fortei de munca calificate in agricultura, in conditiile in care in ultimii 2-3 ani se simte tot mai acut lipsa specialistilor in domeniu, sustine ministrul Agriculturii, Adrian Oros, care afirma ca ideea relansarii liceelor agricole este una nerealista.…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 869 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Danemarca – 215 locuri de munca pentru: manager productie, lucrator in ferma, lucrator in agricultura – culegator de mazare in Danemarca, lucrator in agricultura –…

- Autor: Cornel NISTORESCU (Manifest pentru țarani și fermieri) Am revenit la Casa de Comerț Unirea, una dintre cele mai frumoase inițiative in slujba fermierului și a țaranului roman. Nu știu daca toți cititorii sunt la curent cu aceasta Casa de Comerț Unirea, inițiata de Ministerul Agriculturii și…

- 540 de locuri de munca vacante, prin rețeaua EURES in Economie / on 08/11/2019 at 13:41 / Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, in aceasta perioada, prin intermediul retelei EURES Romania, 540 de locuri de munca vacante, in domenii de activitate ca IT, industrie, transport, productie,…

- O noua intalnire dezamagitoare intre persoanele aflate teoretic in cautarea unui loc de munca si angajatorii care au oferit sute de posturi a fost cosemnata la Slatina. AJOFM i-a pus pe drumuri pe „vanatorii“ de viza in carnetul de somer, refuzand sa le mai stampileze documentul in cadrul bursei si…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a afirmat, miercuri, ca actualul Guvern a inteles rolul esential al Agriculturii si importanta dezvoltarii satului romanesc si a sustinut acest sector prin toate parghiile avute la dispozitie. Dancila a participat la "Forumul agricultorilor - bilant si perspective",…