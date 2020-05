Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa ca Legea 28/2020 privind comercializarea produselor alimentare stabileste taxe, costuri mai mari si pierderi comerciale pentru producatorii mici. "O alta prevedere toxica este aceea de a oferi posibilitatea…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa ca Legea 28/2020 privind comercializarea produselor alimentare contine doua prevederi "daunatoare", una dintre acestea referindu-se la posibilitatea de a percepe legal, de la furnizor, servicii…

- Teste cu rachete pentru stimularea precipitatiilor Foto: radiocluj.ro. Timp de doua zile, la Capu Midia au fost efectuate trageri experimentale cu peste 50 de rachete de tip RAG 96 pentru combaterea grindinei, dar si cu rachete pentru stimularea precipitatiilor, informeaza un comunicat de presa…

- Romania si Europa nu se afla in situatia de a se bloca sau de a intra in criza alimentara, iar coridoarele „verzi” de transport al alimentelor si inputurilor functioneaza, a declarat, joi, la Digi 24, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros.

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pune la dispozitia micilor producatori, incepand de luni, platforma online www.rndr.ro/legume – unde acestia vor putea completa cantitatile de legume disponibile, in vederea facilitarii unui dialog cu marile lanturi de retail, a anuntat MADR. Masura are…

- Plafonarea preturilor la raft este din punct de vedere economic o prostie mare, pentru ca in primul rand il distrugem pe producatorul mic, care este roman, iar pe de alta parte incurajam specula, a declarat, joi, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, la inceputul sedintei de…

- Echipa comuna de control din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita a descoperit 200 de comprimate si 125 fiole cu substanta anabolizanta care urmau a fi introduse ilegal in tara, ascunse in bagajul personal al unui sofer de autocar. La sfarsitul saptamanii trecute, in Punctul de Trecere a…

- Operatorii economici care opteaza pentru aplicarea Legii privind diminuarea risipei alimentare au obligatia sa transmita Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), pana la data de 31 martie a fiecarui an, rapoartele pentru perioada cuprinsa in intervalul 1 ianuarie - 31 decembrie a anului…