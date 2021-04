Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, spune ca Romania nu se va confrunta cu o criza alimentara pe fondul pandemiei de coronavirus, „cel puțin nu in viitorul apropiat”.

- „Credinta mea este ca nu ne paste o criza alimentara, cel putin nu in viitorul apropiat. (...) Citesc si eu tot felul de analize FAO care ne semnaleaza ca peste 10 ani sau peste 15 ani sau acum, mai curand, ca a aparut aceasta pandemie Covid, o sa apara si o criza alimentara. Unii pun aceasta criza…

- Ministrul Agriculturii Adrian Oros nu crede ca in Romania va fi o criza alimentara in viitorul imediat, deși recunoaște ca in țara exista o criza in ceea ce privește carnea de porc, anunța Mediafax. „Credința mea este ca nu ne paște o criza alimentara, cel puțin nu in viitorul imediat. (...)…

- „Conform celui mai recent comunicat al Institutului Național de Statistica (INS), peste 50% din decesele inregistrate in Romania in luna februarie 2021 au fost cauzate de boli cardiovasculare. Mai exact, din cele 23.720 decese inregistrate in luna februarie, 13.000 persoane (54,8%) au decedat din cauza…

- Copresedintele USR PLUS, vicepremierul Dan Barna, a declarat ca formatiunea pe care o conduce este "asumata si solidara" in coalitie, iar actuala guvernare este una stabila si va trece Romania de criza prezenta, provocata de pandemia de COVID 19. El a precizat ca USR PLUS l-a sustinut pe ministrul liberal…

- Romania pierde, anual, un miliard de euro din cauza modului bolnavicios in care a fost pastorita agricultura de catre guvernarea PSD, a afirmat, luni, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterea motiunii simple cu titlul "Agricultura Romaniei…

- Fermierii care detin in prezent animale din specia bovina in bazele de date vor primi in acest an un sprijin financiar mai consistent sub forma unui ajutor Covid, in timp ce pentru animalele raportate la anul 2013, data istorica prevazuta in regulament dupa care se acorda Ajutorul National Tranzitoriu…

- Elvetia vrea sa importe carne de vita de calitate superioara din Romania, solicitand sprijinul autoritatilor romane pentru identificarea potentialilor exportatori si indeplinirea procedurilor de autorizare/certificare. Acest a fost unul dintre subiectele discutate joi de catre ministrul Agriculturii…