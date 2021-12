Stiri pe aceeasi tema

- Fostul secretar al județului Dambovița, Ivan Vasile Ivanoff și-a lansat cartea „Aprecieri critice privind apariția și evoluția administrației publice locale postdecembriste din Romania”, evenimentul avand loc la Muzeul de Istorie din Targoviște. Dr. Ivan Vasile Ivanoff a deținut funcția de secretar…

- Ramona Ilie ne aduce in fiecare zi cele mai noi știri din lumea mondena și nu numai, la Antena Stars. Ei bine, daca pe micile ecrane mereu o vedem bine-dispusa și cu un zambet larg, stați sa aflați cum este viața frumoasei prezentatoare de la Antena Stars și dincolo de pupitrul știrilor. Iata ce marturisiri…

- Un cuplu din Noua Zeelanda a descoperit în gradina casei un cartof gigantic care ar putea fi cel mai mare din lume, informeaza vineri DPA.Colin si Donna Craig-Brown, care locuiesc în regiunea Waikato, de pe Insula de Nord, pliveau gradina când Colin a descoperit cartoful de 7,9…

- O companie din domeniul educației digitale, fondata in urma cu 9 ani de trei studenți din Noua Zeelanda, și-a surprins angajații cu o prima de 10.000 dolari neozeelandezi (aproape 6.200 de euro), in semn de mulțumire, relateaza The Guardian.

- Andreea Esca a facut un anunț pe contul ei de Instagram. Prezentatoarea știrilor Pro TV pare sa fie extrem de afectata de ceea ce se intampla la nivel național cu pandemia de coronavirus. Andreea Esca, anunț trist Astfel, Andreea Esca a publicat o imagine cu ea de la pupitrul știrilor PRO TV, de acolo…

- Mihaela Calin și Mihai Jurca prezinta Observatorul de la ora 6:00, la Antena 1, incepand cu acest weekend. Infuzie de energie, informații și exclusivitați la Antena 1. La pupitrul Observatorului de la ora 6:00 din weekend, telespectatorii ii vor putea urmari, incepand cu acest sfarșit de saptamana,…