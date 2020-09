Stiri pe aceeasi tema

- FBI-ul se va alatura anchetatorilor libanezi si din alte tari in investigatia care incearca sa determine cauzele exploziei ce a devastat portul Beirut si o parte a acestui oras, a anuntat joi numarul doi al diplomatiei americane, David Hale, aflat in vizita in capitala libaneza, informeaza Agerpres,…

- Costul pagubelor cauzate de explozia devastatoare produsa saptamana trecuta in portul din Beirut depaseste 15 miliarde de dolari, a anuntat miercuri presedintele libanez, Michel Aoun, relateaza AFP."Estimarile preliminare pentru pierderile suferite (dupa) explozia din port depasesc 15 miliarde…

- Premierul libanez Hassane Diab a anuntat luni seara demisia Guvernului, dupa ce mai multi ministri si-au dat demisia in urma presiunii strazii, care considera ca pentru explozia devastatoare din 4 august este responsabila clasa politica. In fruntea Guvernului de sapte luni, Diab s-a adresat natiunii…

- Daca pana acum cauzele celor doua explozii care au distrus capitala libaneza erau atribuite doar neglijenței și a managementului defectuos al depozitelor portuare, vineri a fost pentru prima data in mod oficial pomenita posibilitatea unui atac extern. Atfel, presedintele libanez Michel Aoun a declarat…

- Michel Aoun, președintele Libanului, a afirmat vineri, 7 august, ca explozia catastrofala din portul Beirut a fost provocata ”fie de neglijența, fie de o intervenție externa", evocand ipoteza ”unei rachete”, scrie agenția AFP, citata de Hotnews.”Este posibil ca explozia sa fi fost provocata de neglijența…

- Explozia din portul din Beirut a facut inconjurul lumii, atragand atenția atat presei internaționale, cat și liderilor lumii. Daca vrei sa afli cum s-a produs totul, pas cu pas, iți explica fizicianul Cristian Presura intr-un video pe Youtube. In urma exploziei au murit 150 de oameni, 5000 au fost raniți,…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, se va deplasa joi in Liban, pentru a discuta cu toti liderii politici, in contextul exploziei soldate cu cel putin 100 de morti si peste 4.000 de raniti, anunța MEDIAFAX."Presedintele Emmanuel Macron se va deplasa joi in Liban pentru a se intalni cu toti…