Stiri pe aceeasi tema

- Cansu se uita neliniștita pe fereastra: e vreo mașina suspecta parcata in fața cladirii? Sta cineva la intrare? Aceasta este rutina zilnica a lui Cansu Irki. Tanara de 31 de ani și fiul ei rar mai ies din apartamentul in care locuiesc in orașul Bolu, din vestul Turciei.

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti, ca existenta unui certificat verde de vaccinare anti-COVID-19 nu este o problema in sine, ci posibilitatea ca acest document sa devina "un instrument al discriminarii". "N-am fost reticent fata de ideea unui certificat. Am fost reticent fata de ideea unui…

- Premierul Florin Citu a declarat, luni, ca dupa 1 iunie se poate discuta despre unele masuri de relaxare, dand ca exemplu faptul ca restaurantele ar putea fi deschise la o capacitate de 30-40% indiferent de rata de incidenta a cazurilor de COVID-19. "Cred ca putem sa discutam dupa 1 iunie de unele masuri…

- Premierul spune ca este nevoie de o modificare a Codului administrativ, pentru ca indepartarea din ministere a persoanelor cu probleme de integritate sa se faca mai ușor. Florin Cițu a vorbit și despre situația noului șef al Inspectoratului de Stat in Construcții, Romulus Bulacu, despre care presa a…

- Daca nu facem educație, vom constata, in timp, ca vom fi o populație migratoare care vom cauta de lucru munca grea din afara țarii, afirma Catalin Gherzan, fost candidat la Primaria Pitești. Care iși continua periplul in cautarea și prezentarea celor mai proaste exemple de urbanism din Pitești. „Cei…

- „Am avut o discuție constructiva, am stabilit ca trebuie sa continuam maine discuția, sa vedem cum putem ieși din acest impas așa incat aceasta coaliție sa mearga mai departe. In ce ce privește am spus ca nu exista o alternativa la acest guvern, trebuie sa continuam impreuna. Dupa patru luni nu putem…

- Premierul Florin Citu a declarat, vineri, ca se poate discuta despre organizarea de festivaluri si concerte in acest an, de a reveni la o viata normala, doar cu o campanie de vaccinare anti-COVID de succes, precizand ca a avut o discutie pe acest subiect, alaturi de primarul Emil Boc, cu organizatorii…

- Traficul de internet realizat in retelele fixe din Romania a inregistrat o crestere masiva, cu peste 51%, in 2020 fata de anul anterior, in timp ce in retelele mobile s-a consemnat un salt de 30%, conform datelor preliminare, prezentate, joi, la editia a 25-a a evenimentului Ziua Comunicatiilor, de…