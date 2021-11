Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE ora 12:30 – Cei doi organizatori ai protestului desfasurat duminica la Suceava au fost sanctionati cu amenda in valoare de cate 3.000 de lei pentru ca nu au respectat prevederile legale in vigoare aplicabile in astfel de situatii. Intr-un comunicat remis AGERPRES, luni, de Biroul de presa al…

- Grupul Civic Suceava Educata și Asociația Bucovina Profunda au anunțat ca duminica, pe esplanada Casei de Cultura, de la ora 15.00, va avea loc un protest "pentru libertate". Mai concret, se va protesta „impotriva certificatului verde, impotriva obligativitații vaccinarii, ...

- Activitațile Jandarmeriei Suceava au continuat in data de 18 octombrie, in acest sens, un numar de 30 efective de jandarmi fiind angrenate in 15 de acțiuni independente pe linia SARS-Cov 2. Rezultatele acestor misiuni de prevenție s-au materializat prin verificarea/legitimarea a 72 de persoane aflate…

- Polițiștii Suceveni au organizat si la finalul acestei saptamani mai multe acțiuni de prevenire a raspandirii SarsCov2, obiectivul principal fiind informarea și responsabilizarea cetațenilor și administratorilor de unitați economice cu privire la necesitatea respectarii masurilor sanitare dar și aprevederilor…

- Municipiul Radauți a fost sambata seara scena unor ample proteste declanșate de oamenii nemulțumiți de restricțiile impuse de autoritați pentru diminuarea infectarilor cu covid-19. Sute de oameni au marșaluit pe strazile municipiului pornind din zona centrala și au scandat lozinci antiguvernamentale,…