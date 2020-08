Stiri pe aceeasi tema

- Decesele cauzate la nivel global de maladia Covid-19 au depasit joi pragul de 700.000, din care 203.000 s-au inregistrat in America Latina, una dintre regiunile cele mai afectate de pandemia de coronavirus, potrivit celor mai recente date publicate de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), relateaza…

- Tarile latino-americane au depasit pragul de cinci milioane de cazuri de coronavirus si se apropie de numarul de morti din Europa, cu peste 200.000 de decese la nivelul intregii regiuni, potrivit cifrelor furnizate de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), transmite joi EFE potrivit Agerpres. America…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a raportat o noua crestere record a cazurilor globale de coronavirus, pentru a doua zi la rand. Numarul total a crescut cu 259.848 in ultimele 24 de ore, potrivit Mediafax.Recordul anterior al OMS pentru cazuri noi a fost 237.743 vineri. Decesele au crescut…

- Pe 1 februarie 2020, Organizatia Mondiala a Sanatatii anunta 2.115 cazuri noi de infectie cu noul coronavirus, la nivel global. Pe 28 iunie, numarul cazurilor anuntate zilnic a ajuns la peste 190.000, ceea ce inseamna ca, in medie, la fiecare 90 de minute s-a inregistrat numarul de cazuri zilnice…

- Ieri, pandemia declansata de noul coronavirus a atins un nou prag psihologic, in contextul in care numarul total al cazurilor confirmate pe plan mondial a depasit 5 milioane, dupa ce rata de infectare a crescut in America Latina, iar situatia a inceput sa se amelioreze in Europa si in Statele Unite,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii studiaza posibila legatura intre COVID-19 si maladia Kawasaki. Specialistii OMS au dezvoltat o definitie preliminara pentru acest sindrom inflamator care afecteaza copiii si cauta un tratament eficient.