- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a afirmat vineri ca nu are informatii despre soarta directorului spitalului Al Shifa din orasul Gaza, arestat saptamana aceasta de Israel, si a cerut ca drepturile lui sa fie "pe deplin respectate", noteaza AFP, citat de Agerpres.Intr-un comunicat, OMS a indicat…

- Agențiile ONU și-au exprimat speranța ca armistițiul nesigur care a inceput vineri intre Israel și Hamas va permite ca ajutoarele sa ajunga in nordul Fașiei Gaza pentru prima data in ultimele saptamani, in timp ce Organizația Mondiala a Sanatații a declarat ca

- Șefa agenției ONU pentru copii (UNICEF) considera ca Fașia Gaza "cel mai periculos loc din lume pentru copii" și afirma ca acordul temporar de incetare a focului dintre Israel și organizația islamista palestiniana Hamas este "departe de a fi suficient", scrie The Guardian.Directoarea executiva a UNICEF,…

- Tablou de groaza pentru secolul XXI in Gaza. Cel putin 179 de cadavre au fost inhumate marti intr-o groapa comuna sapata in incinta complexului spitalului al-Shaifa din Gaza , a declarat pentru AFP directorul institutiei, doctorul Mohammed Abu Salmiya. Printre ele se afla si trupurile a sapte bebelusi…

- Evacuarea pacientilor din spitalul Al-Shifa din Fasia Gaza este o ''misiune imposibila'', a afirmat marti Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), care a subliniat ca este vorba despre persoane foarte vulnerabile si care nu au unde sa plece, informeaza AFP.

- Punctul de trecere de la Rafah se redeschide astazi pentru cetațenii cu pașapoarte straine. Autoritațile egiptene de frontiera au anunțat ca va fi permisa, in continuare, și trecerea palestinienilor care au nevoie urgenta de tratamente medicale.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a cerut Hamas miercuri, in a 19-a zi a razboiului dintre Israel si miscarea islamista palestiniana, sa furnizeze dovezi ca ostaticii pe care ii detine sunt in viata si sa ii elibereze pe toti “din motive umanitare si de sanatate”, transmite AFP, preluat de agerpres.ro.…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a transmis informații de ultim moment cu privire la situația actuala din Israel. Specialiștii au exprimat cat de mulți oameni au murit și cați au fost raniți in urma razboiului. Cifrele trec de 2.000 de persoane in ambele cazuri!