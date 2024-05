Palatul Mogoșoaia, locul din apropierea Bucureștiului unde poți evada de agitația orașului Daca nu ai vizitat inca parcul și Palatul Mogoșoaia, iți recomand sa faci o excursie la acest complex istoric situat in județul Ilfov, la doar 15 km de centrul Capitalei. Complexul include Palatul Mogoșoaia propriu-zis, curtea interioara cu turnul de veghe, casa de oaspeți, bucataria, ghețariile și cavoul familiei Bibescu, precum și biserica Sfantul Gheorghe, situata langa zidurile curții. Palatul a fost deținut de familia Brancoveanu timp de aproximativ 119 ani, dupa care a trecut in proprietatea familiei Bibescu. Istoria Palatului Mogoșoaia Construcția Palatului Mogoșoaia a inceput inainte de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

